Patriot machte erst im vergangenen Jahr eine signifikante Lithiumentdeckung im James Bay-Distrikt von Québec, die zu einem wahren Boom der Lithiumexploration in der Provinz führte und die Aufmerksamkeit von Explorations- und Minenfirmen sowie Investoren weltweit auf sich zog. Und nebenbei die Patriot-Aktie von rund 0,50 CAD Anfang 2022 auf jetzt fast 17,00 CAD führte. Eine ebenfalls sehr starke Entwicklung legte die von Goldinvest.de schon länger beobachtete Q2 Metals hin, die von ca. 0,12 CAD Ende November 2022, nachdem man die Übernahme eines Lithiumprojekts in der Region James Bay bekannt gab, auf mittlerweile 0,80 CAD gestiegen ist!

Bei der Gesellschaft, die über die wir heute schreiben, erhofft man sich natürlich eine ähnliche Entwicklung. Brigadier Gold (TSXV BRG / WKN A2DNV3) hat ähnlich wie Q2 Metals vom Gold- in den Lithiumsektor umgesattelt und die Liegenschaft Nemaska2 erworben. Das 8.300 Hektar große Projekt liegt strategisch günstig in der Nähe des fortgeschrittenen Rose-Lithiumprojekts von Critical Element und der Whabouchi-Lithiummine von Nemaska Lithium. Das Nemaska2-Grundstück verfügt zudem über eine außergewöhnliche gute Infrastruktur, da sich eine Autobahn und ein Flughafen direkt auf den Claims befinden. Laut Brigadier befinden sich auf dem Projektgelände mehr als 20 große Pegmatite, die bis an die Oberfläche reichen und die man sobald wie möglich genauer untersuchen will.

Brigadier Gold: Lithiumexploration im kanadischen Hotspot James Bay

