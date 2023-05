Florian Janko Innovative Lösung für Mitarbeiterschulung im Handwerk (FOTO)

Heidelberg (ots) - Florian Janko ist E-Learning-Experte, Inhaber eines

Handwerksbetriebs und Gründer der E-Learning-Plattform SEM2GO. Mit seinem

Angebot ermöglicht er es Unternehmen, anstehende Schulungen oder regelmäßige

Sicherheitsunterweisungen ihrer Mitarbeiter schnell, unkompliziert und flexibel

online zu absolvieren und löst damit ein großes Problem der Branche. In diesem

Artikel verrät der Experte, wie die Zusammenarbeit mit der Online-Akademie

SEM2GO in der Praxis abläuft, welche Expertise hinter der Schulungsplattform

steckt und wie groß seine Ziele für die Zukunft sind.



Handwerker und handwerksnahe Unternehmen kennen das Problem: Mitarbeiter müssen

in ihre Fachbereiche eingearbeitet, regelmäßig unterwiesen und für gewisse

Tätigkeiten zusätzlich qualifiziert oder ausgebildet werden. Die gesetzlichen

Vorschriften in diesem Bereich sind nicht nur umfangreich, sie stellen oft auch

eine große Herausforderung für die Betriebe dar. Denn Schulungen, Unterweisungen

und Ausbildungen kosten nicht nur viel Geld, sie nehmen auch Zeit in Anspruch,

in der teure Arbeitsausfälle entstehen. Florian Janko kennt das Problem aus

eigener Erfahrung und hat - ursprünglich für den eigenen Bedarf - eine Lösung

entwickelt, die ein wahrer Game Changer für seine Branche ist.