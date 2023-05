Asep Inc. verpflichtet Aegis Capital Corporation zwecks Notierung an der NASDAQ

Vancouver, BC, 30. Mai 2023 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. („ASEP Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Unternehmen Aegis Capital Corporation („Aegis“), eine in New York ansässige Investmentbank, als Underwriter-Agent für eine vorgeschlagene Notierung an der NASDAQ („Angebot“) verpflichtet hat.

Das Angebot soll in einem Verkauf der Mindestanzahl an Stammaktien von Asep Inc. bestehen, die erforderlich ist, um an der NASDAQ notiert zu werden. Die Struktur des Angebots wird von Asep Inc. und Aegis einvernehmlich vereinbart. Aegis fungiert als Underwriter für das Angebot gemäß den üblichen Bedingungen sowie vorbehaltlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung von Asep Inc. und seinen Tochtergesellschaften durch Aegis, der Zulassung der auszugebenden Wertpapiere durch die NASDAQ und der Unterzeichnung einer endgültigen Underwriting-Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Aegis in Verbindung mit dem Angebot. Der tatsächliche Umfang des Angebots, die genaue Anzahl der von Aegis Inc. angebotenen Wertpapiere und der Angebotspreis werden Gegenstand fortlaufender Verhandlungen zwischen Asep Inc. und Aegis sein.

Gründer, Chairman und CEO Dr. Robert E. W. Hancock kommentierte: „Wir freuen uns sehr, mit einer führenden Investmentbank wie Aegis zusammenzuarbeiten, um eine Notierung an der NASDAQ zu erwirken. Das Listing an der NASDAQ würde uns eine einzigartige Gelegenheit bieten, unsere Reichweite und Sichtbarkeit auf dem globalen Markt zu verbessern, um ungedeckten medizinischen Bedürfnissen, wie z. B. Sepsis, nachzukommen.“

Über Asep Medical Holdings Inc.

Asep Medical Holdings Inc. ( asepmedical.com) ist bestrebt, das globale Problem des Antibiotikaversagens anzugehen, indem neuartige Lösungen für bedeutende medizinische Bedürfnisse in der Humanmedizin entwickelt werden. Das Unternehmen entstand durch eine Konsolidierung von drei bestehenden Privatunternehmen, allesamt mit Technologien in fortgeschrittener Entwicklung: Sepset Biosciences Inc. (proprietäre Diagnosetools zur frühzeitigen und rechtzeitigen Erkennung von Sepsis), ABT Innovations Inc. (Breitbandtherapeutika zur Behandlung von multiresistenten Biofilm-Infektionen) und SafeCoat Medical Inc. (eine antibakterielle Peptid-Beschichtungstechnologie für medizinische Geräte).