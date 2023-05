Bekanntgabe der Shaw-Preisträger 2023

Der Shaw-Preis besteht aus drei jährlichen Preisen: Astronomie, Life Science und Medizin sowie mathematische Wissenschaften, die jeweils mit 1,2 Millionen US-Dollar dotiert sind. Der Preis wird in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal verliehen. Die Preisverleihung ist für Sonntag, den 12. November 2023 in Hongkong geplant.

Vladimir Drinfeld Harry Pratt Judson ausgezeichneter Dienstleistungsprofessor für Mathematik an der University of Chicago, USA und

Eva Nogales Angesehene Professorin für Biochemie, Biophysik und Strukturbiologie, Abteilung für Molekular- und Zellbiologie an der University of California, Berkeley, USA

Der Shaw-Preis in Life Science und Medizin wird zu gleichen Teilen verliehen an

Duncan Lorimer Professor und Interimslehrstuhl für Physik und Astronomie und stellvertretender Dekan für Forschung am Eberly College of Arts and Sciences an der West Virginia University, USA und

Matthew Bailes Direktor des Australian Research Council (ARC) Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery

HONGKONG, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der Shaw-Preis in Astronomie wird zu gleichen Teilen verliehen an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer