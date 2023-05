NomuPay sammelt $53,6 Mio. ein, um ehrgeizigen globalen Unternehmen einen "all-access-Pass" für Zahlungen in Südostasien, der Türkei und Europa zu bieten

DUBLIN, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- NomuPay eine moderne End-to-End-Zahlungsplattform, die für die Expansion in Regionen mit hohem grenzüberschreitenden und E-Commerce-Wachstum entwickelt wurde, sammelt $53,6 Mio. an Geldern ein. Die Finanzierungsrunde wurde von Finch Capital geleitet und umfasst die Teilnahme von Outpost Ventures, einem Neuberger Berman-Fonds, unter Beteiligung von Einzelpersonen.

Peter Burridge, CEO von NomuPay, sagt: "Jedes wachsende internationale Unternehmen kennt das Problem der' Vielfachen'" wenn es um Zahlungen geht. Es gibt mehrere Länder, mehrere Zahlungsarten, unterschiedliche Zahlungsfälle in jedem Land, eine Vielzahl von Kanälen und eine endlose Liste von sich ändernden Vorschriften. Das Ergebnis ist: Die Expansion verlangsamt sich. Unternehmen müssen zahllose technische Integrationen und Lieferantenbeziehungen aufrechterhalten und gleichzeitig globale Zahlungen miteinander vereinbaren. Bei NomuPay beseitigen wir die Belastung der "Vielfachen", indem wir fragmentierte Zahlungsnetze vereinen. Angesichts der anhaltenden technologischen, Markt-, Methoden- und Datenfragmentierung bieten wir Unternehmen einen „all-access-Pass" zu globalen Zahlungen, der es Unternehmen ermöglicht, weiterhin global zu expandieren und zukunftssichere Zahlungsstrategien zu entwickeln".

Die NomuPay Unified Payments (uP) -Plattform bietet eine Omnichannel-Zahlungsakzeptanz und leistet Auszahlungen über eine einzige API-integration. Die uP Platform wurde entwickelt, um die fragmentierte Zahlungsinfrastruktur in Südostasien, Europa und der Türkei zu vereinfachen. Sie bietet skalierbare Zahlungslösungen und robuste Datenmanagement- und Berichtsfunktionen. Als „all-access-Pass" für Zahlungen ist die NomuPay uP-Plattform gateway-unabhängig und ist in der Lage, bestehende Zahlungsinfrastruktur einfach zu erweitern.

Radboud Vlaar, Managing Partner von Finch Capital, sagt: "Unter der Führung von Peter Burridge hat NomuPay eine Reihe von Lizenzübernahmen und hochrangigen Neueinstellungen vorgenommen, die dazu beigetragen haben, das Unternehmen auf die nächste Ebene zu bringen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Unified Payments Platform entwickelt, das lokale Zahlungsannahme- und das Leisten von Auszahlungen in Regionen erschließt, in denen es seit langem kein einheitliches System gab, und zwar durch eine einfache und einzige integration. Wir freuen uns sehr zu sehen, wie wir bei NomuPay den brennenden Bedarf von Kunden in diesen Kernmärkten decken".