Gasbohrloch Bayhanli-2 von Trillion Energy geht in Produktion

Vancouver (British Columbia), 1. Juni 2023 / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt die Ergebnisse des Fördertests für das Erdgasbohrloch Bayhanli-2 auf dem Gasfeld SASB vor der türkischen Küste bekannt.

Acht Intervalle mit einer wahren Mächtigkeit von etwa 21 m wurden bei Bayhanli-2 durchbohrt und erprobt und liefern nun Gas an die Vertriebspipeline. Die acht Intervalle innerhalb der Gassandsammelbecken E, D, C, A und AA erreichten beim abschließenden Fördertest eine kombinierte Rate von 11,9 MMcf/d. Es ist davon auszugehen, dass das Bohrloch mit Durchflussraten von zunächst 8 bis 9 MMcf/d in die Pipeline gefördert wird.

Der Uranus-Bohrturm wird nun zum Akkaya-Stativ transportiert, um mit dem nächsten Bohrloch, Alapli-2, zu beginnen. Alapli-2 ist ein Zwilling eines bereits zuvor entdeckten Gaspools, der jedoch nie in Produktion gegangen ist.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte:

„Bayhanli-2 ist unser fünftes Bohrloch, das bei SASB erfolgreich gebohrt wurde und Gas fördert. Da mehrere Zonen durchbohrt wurden, rechnen wir mit einem guten Produzenten, der uns auch dabei helfen wird zu bewerten, wie wir Gas mit maximalen Raten fördern können.“

Über das Unternehmen

Trillion Energy konzentriert sich auf die Erdgasförderung in Europa und der Türkei und verfügt über Erdgasanlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

