Sierra Madre gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von Stammaktien und Zeichnungsscheinen in Höhe von 10,3 Millionen Dollar bekannt

Jeder Zeichnungsschein wird ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung automatisch in eine Stammaktie umgewandelt, wenn der frühere der beiden folgenden Fälle eintritt: (i) wenn der Inhaber des Zeichnungsscheins eine schriftliche Mitteilung des Unternehmens über die Umwandlung erhält; oder (ii) am 15. September 2023 (zusammen die „Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos“). Die Erlöse aus den Zeichnungsscheinen wurden auf einem Treuhandkonto hinterlegt und werden nach Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos an das Unternehmen freigegeben. Sollte das Unternehmen jedoch die Inhaber der Zeichnungsscheine schriftlich über die Kündigung informieren, werden alle ausgegebenen und ausstehenden Zeichnungsscheine annulliert und der hinterlegte Erlös wird verwendet, um den Inhabern der Zeichnungsscheine einen Betrag in Höhe von 0,65 Dollar pro gehaltenem Zeichnungsschein zuzüglich aller aufgelaufenen Zinsen (wie unten beschrieben), abzüglich aller abzuziehenden und/oder einzubehaltenden Steuern, zu zahlen („Kündigung“).

Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQB: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche (die „zweite Tranche“) seiner zuvor angekündigten, nach bestem Wissen und Gewissen vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (die „Privatplatzierung“) im Zusammenhang mit dem Erwerb der Silber-Gold-Mine La Guitarra (die „Liegenschaft La Guitarra“) von First Majestic Silver Corp. durch das Unternehmen abgeschlossen hat.

Nicht zur Weitergabe an US-Presseagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

