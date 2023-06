iQIYI strahlte eine per AI aufgearbeitete Version von „Woman Sesame Oil Maker" in Budapest aus und bediente sich technischer Innovationen, um den Klassiker wiederzubeleben

PEKING, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- iQIYI, ein innovativer, marktführender Online-Unterhaltungsdienst in China, präsentierte die AI-restored 4K-Version des Preisträgers des Goldenen Bären 1993 Woman Sesame Oil Maker letzte Woche auf den Weltmärkten in Budapest, Ungarn. Die Premiere steht für die aktuellste erfolgreiche Verwendung von iQIYIs ZoomAI, der Videoaufarbeitungstechnologie des Unternehmens, was eine Demonstration der beachtlichen Fähigkeiten des Unternehmens bei der Nutzung technologischer Innovationen zur Verbesserung der Content-Qualität, des Zuschauererlebnisses und der Produktionseffizienz darstellt.

Die ZoomAI-enhanced-4K-Version des preisgekrönten Films feierte am 22. Mai in der Ungarischen Staatsoper Premiere, gefolgt von einer weiteren Ausstrahlung im Urania National Film Theater am 25. Mai, bei der Hunderte von ungarischen und chinesischen Zuschauern nach der Filmvorführung lebhafte Gespräche mit XIE Fei, dem Regisseur des Films, führten. Xie wird den Film an Universitäten in Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Deutschland zeigen und dort zugehörige Workshops ausrichten.

Der von Tianjin Film Studio und Changchun Film Studio produzierte Film Woman Sesame Oil Maker erzählt die tragische Geschichte zweier Generationen chinesischer Landfrauen. Die Produktion der erneuerten Version des Films, die nun Vollfarbe und mehr Klarheit bietet, dauerte acht Monate und wurde von einem Team von 20 Personen fertiggestellt, bestehend aus Experten von iQIYI und dem Xiamen University Film Restoration Lab.

Xie sah einen enormen Wert in diesem Prozess und glaubt, dass ZoomAI und andere AI-Technologien klassische Filme zu neuem Leben erwecken können. „Technologien ermöglichen es, traditionelle Filmklassiker mit verbesserter Bild- und Tonqualität den Zuschauern wieder näher zu bringen, so dass auch künftige Generationen kulturell bedeutsame Filme genießen können", erklärte Xie auf dem 13. internationalen Filmfestival in Peking, wo die aufgearbeitete Fassung des Films erstmals in China dem Publikum präsentiert wurde.

Laut dem Teamleiter von iQIYI ZoomAI restoration hat die Implementierung der AI-Technologie die Wiederherstellungseffizienz von klassischen Filmen um das 500-fache verbessert. Dadurch werden nicht nur die Kosten und der Aufwand für das Verfahren reduziert, sondern auch das Problem des Personalmangels in der Branche wirksam angegangen.

Schätzungen zufolge sind von 75 % der vor 1914 veröffentlichten Filme keine Kopien mehr vorhanden, und nur 10 % aller seit dem 19. Jahrhundert weltweit hergestellten Filmkopien sind erhalten geblieben.

ZoomAl konnte 90 % der Filme in hochauflösender 4K-Bildqualität wiederbeleben und bot dem Publikum ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis. Bis heute hat iQIYI mehr als 150 Filme mit ZoomAI aufgearbeitet, darunter Mu Guiying Takes Command, Li Shuangshuang und viele andere Filmklassiker aus den 1950er bis 1990er Jahren.

Nutzung von Technologie zur Verbesserung des Unterhaltungserlebnisses

iQIYI engagiert sich seit langem für den Einsatz von Technologien zur Verbesserung der Content-Produktion und der Anschauungserfahrung, und der Erfolg von ZoomAI steht für die neueste Errungenschaft des Unternehmens in einer langen Reihe branchenführender Innovationen.

In der Zwischenzeit erforscht iQIYI aktiv, wie generative AI-Anwendungen, die auf einem großen Sprachmodell (Large Language Model, LLM) aufbauen, die Produktion von Inhalten und die Effizienz von Werbeaktionen in der Branche für Langform-Videos verbessern können.

Die interne Bewertung von iQIYI weist darauf hin, dass generative AI-Technologie in mehreren Geschäftsszenarien implementiert werden kann, einschließlich der Optimierung vom Drehbuch-Brainstorming und den Herstellungs- und Überprüfungsprozessen. Text-zu-Bild- und Text-zu-Video-Anwendungen sind auch wertvolle Werkzeuge, um eine Vorvisualisierung während der Produktionsvorbereitung zu generieren und können außerdem in den Verlauf von Comic- und Animationsproduktionen integriert werden.

