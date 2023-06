Trotz vieler Unkenrufe geht der Elektroauto-Boom in China auch 2023 weiter. Dabei gelingt BYD historisches. Im vergangenen Jahr überholte der Konzern Tesla als größten Elektroautoproduzenten der Welt. Nun zog man an Volkswagen vorbei und ist damit im größte Automarkt der Welt der Marktführer.

Bisher ist Norwegen das Paradebeispiel dafür, wie Politik und Wirtschaft zusammen die Umstellung auf Elektroautos erfolgreich gestalten. Nachdem 2022 bereits 80 Prozent der dort zugelassenen Fahrzeuge schon elektrisch oder per Hybrid betrieben wurden, wurde im März mit 90 Prozent ein neuer Rekord erreicht. Die Skandinavier wollen ab 2025 keine Autos mit Verbrenner-Motor mehr zulassen. Das Ziel scheint greifbar nah, dass das ohne Probleme gelingt. Dabei suchten die Norweger nicht nur den einen Weg dorthin. Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, die schon jetzt als gelungen bezeichnet werden darf, waren es die kleinen Dinge, die den Boom befeuerten. Elektroautos durften beispielsweise die Busspur nutzen und profitierten von Steuervorteilen. So kann die Umstellung schnell gelingen. Diese Vorteile fallen sukzessive weg, trotzdem werden kaum noch Verbrenner verkauft.

Aber Norwegen ist nun einmal einer der kleineren Automärkte. Die wichtigen Entscheidungen für die Branche fallen in China. In dem Land werden mehr Autos verkauft als in der EU und den USA zusammen, der Nachholbedarf ist riesig. Schon Ende der 1970er Jahre begann dort der Aufstieg von Volkswagen zum Marktführer. Mit günstigen Autos und Nobelkarossen eroberten die Wolfsburger den riesigen Markt. Doch nun ist es zu einem historischen Bruch gekommen. Elektroautos werden immer beliebter, aber die Modelle von VW sind nicht mehr gefragt.

So hat Volkswagen nach einer jahrzehntelangen Dominanz die Marktführerschaft an BYD verloren. Und dafür sind nicht regulatorische Maßnahmen des Staates nötig gewesen. Stattdessen kommen die günstigen Elektroautos mit der besseren Software (und Karaoke-Funktion) bei den Chinesen an. Im März lag BYD im Gesamtmarkt erstmals vor Volkswagen, wie Daten des Automobilverbands CPCA zeigen. Und das gilt für den Gesamtmarkt, also Verbrenner-, Elektro- und Hybridfahrzeuge. Mercedes und BMW schafften es übrigens nicht einmal in die Top 10, da hinter BYD auch weitere chinesische Produzenten mit ihren Modellen punkten. BYD schaffte im gesamten ersten Quartal ein Wachstum von stolzen 89 Prozent beim Absatz. VW musste dagegen bei seinen beiden Joint Ventures (mit FAW und SAIC) ein Minus von 12 bzw. 32 Prozent hinnehmen.