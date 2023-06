Monheim am Rhein (ots) - Die Work-Life-Balance ist in aller Munde. Arbeitnehmer

erhoffen sich dadurch Glück und Ausgeglichenheit, während Unternehmer auf eine

gesteigerte Leistungsfähigkeit und Produktivität bauen.



Doch die Wahrheit ist: Die meisten Arbeitnehmer werden durch eine vermeintlich

optimale Work-Life-Balance, weder glücklicher noch produktiver. Die Gründe

liegen viel tiefer, sagt Thorsten Bader, Geschäftsführer eines

Medienunternehmens mit 70 Mitarbeitenden.





Fehlende Erfüllung und Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit selbst sowie mangelndeFreiheiten sind die Hauptursachen für Unzufriedenheit."Eine Arbeit, die keinen Spaß macht und nicht erfüllt, kann auch durch eineperfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit nicht kompensiert werden", soBader.Ein attraktiver ArbeitgeberArbeitgeber sollten daher auf ein Betriebsklima setzen, das Freiheiten undVerantwortung bietet und Weiterentwicklungsmöglichkeiten fördert. Nur so könnenArbeitnehmer erfüllt und glücklich sein. Seitdem wir diesen Ansatz verfolgthaben, ist die Produktivität gestiegen, die Ausfallzeiten der Mitarbeiter hatsich reduziert und unsere Teammitglieder sind glücklicher", stellt Bader fest.Daher ist es an der Zeit, den Mythos der Work-Life-Balance zu entlarven undstattdessen die Bedeutung einer sinnvollen und erfüllenden Arbeit zu erkennen.5 Tipps für mehr Zufriedenheit bei Arbeitnehmern1. Sinnhaftigkeit der Tätigkeit: Arbeitnehmer fühlen sich erfüllt, wenn sie denSinn und Zweck ihrer Arbeit verstehen und sich damit identifizieren können.2. Verantwortung und Freiheiten: Mehr Verantwortung entwickeltFührungsqualitäten, ermöglicht Innovation, steigert die Produktivität undunterstützt die persönliche und berufliche Entwicklung der Arbeitnehmer.3. Wertschätzung und Anerkennung: Positives Feedback und die Anerkennung dererbrachten Leistungen durch Vorgesetzte fördern das Wohlbefinden und dieMotivation am Arbeitsplatz.4. Positives Arbeitsklima: Eine freundliche und unterstützendeArbeitsatmosphäre, in der sich Arbeitnehmer respektiert und sicher fühlen,steigert die Arbeitszufriedenheit erheblich.5. Möglichkeiten zur Weiterentwicklung: Arbeitnehmer, die sich beruflichweiterentwickeln können und Herausforderungen als Chancen sehen, sindzufriedener und engagierter in ihrer Arbeit.Diese Erkenntnisse könnten zu einem Umdenken in der Arbeitswelt führen, weg vonder oberflächlichen Betrachtung der Work-Life-Balance hin zu einem tieferenVerständnis von Zufriedenheit und Erfüllung in der Arbeit.Baders Fazit: "Der Schlüssel zum Glück und zur Produktivität der Arbeitnehmerliegt weniger in der Work-Life-Balance, als vielmehr in einer sinnstiftendenArbeit und einem unterstützenden Arbeitsumfeld."Es ist an der Zeit, diesen Perspektivenwechsel ernst zu nehmen und umzusetzen."