Haben wir am Freitag ein neues Muster an der Wall Street gesehen, nämlich den Beginn einer Rotation raus aus den zuletzt explodierten Nasdaq-Aktien und hinein in jene Sektoren, die seit Jahresbeginn schlecht gelaufen waren und nun im Vergleich zu Tech daher günstig sind? Auffallend ist, dass bei der Freitags-Rally nach den US-Arbeitsmarktdaten der Nasdaq 100 der schwächste der Wall Street-Indizes gewesen war - kein Wunder bei der fast schon hsitorischen Überkaufheit der Tech-Aktien. Wie geht es nun weiter? Nachdem der US-Schuldendeal nun unter Dach und Fach ist, werden die USA bis Ende Juni Anleihen im Volumen von 500 Milliarden Dollar emittieren - und damit entsteht eine Art Liquiditäts-Konkurrenz für die Aktienmärkte. Mit anderen Worten: Liquidität wird aus den Märkten abgesaugt..

