Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® verkörpert die

Weiterentwicklung von PEUGEOT. In einem innovativen und entschlossenen Schritt

hin zur vollständigen Elektrifizierung überarbeitete die Marke ihren Bestseller

PEUGEOT 3008 zu einem völlig neuen elektrifizierten Fastback SUV (zum Zeitpunkt

der Pressemeldung ist die neue Version noch nicht bestellbar).



Der neue PEUGEOT 3008 ist das erste Modell, das mit dem neuen PEUGEOT Panorama

i-Cockpit® ausgestattet ist und damit Designkreativität, Fahrspaß und

elektrische Leistung auf ein völlig neues Niveau hebt.





Der neue PEUGEOT 3008 repräsentiert die neue Strategie der Löwenmarke und wirdim September vorgestellt.Neues PEUGEOT Panorama i-Cockpit®: Eine neue Generation für den zukünftigenPEUGEOT 3008Die neue Generation des PEUGEOT i-Cockpit® für den zukünftigen PEUGEOT 3008verfügt über einen über dem Armaturenbrett schwebenden, gebogenenHigh-Definition-Panoramabildschirm mit 21 Zoll (53,3 cm), ein neues kompaktesLenkrad und i-Toggles (Bedienelemente). In einem Jahrzehnt voller Erfolge undEntwicklungen wurde das PEUGEOT i-Cockpit® auf die nächste Stufe gehoben.Der HD-Panoramabildschirm mit 21 Zoll (53,3 cm), der über dem Armaturenbrett"schwebend" angebracht ist, erzeugt einen aufregenden und raffinierten Effekt anBord.Eingesetzt wird eine neuartige Kombination von Materialien undVerarbeitungsqualität sowie neue vernetzte Dienste.Das PEUGEOT i-Cockpit® sorgt für instinktives, sicheres Fahren und eingroßzügiges Design zum Wohlfühlen an Bord.Der Ehrgeiz der Teams von PEUGEOT besteht darin, grundlegende Elemente neu zuerfinden, um das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® zu einem einzigartigen Angebotauf dem Markt zu machen. Es soll Fahrenden und Passagieren noch mehr Freude,Sicherheit und Komfort bieten.Die verschiedenen Generationen des PEUGEOT i-Cockpit®, die seit mehr als 10Jahren produziert und fast 10 Millionen Mal verkauft wurden, waren mit denneuesten Technologien ausgestattet, darunter: ein digitales Kombiinstrument,drahtlose Konnektivität, Sprachsteuerung, 3D-Effekte, anpassbare i-Toggles.Heute geht PEUGEOT mit einem völlig neuen i-Cockpit®, das das Fahrerlebnisverändert, in die nächste Runde: Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit®.Ein gewölbter, schwebender HD-Panoramabildschirm mit 21 Zoll (53,3 cm), der dasHead-up-Display und den zentralen Touchscreen verbindetDie Teams von PEUGEOT haben zwei der drei grundlegenden Elemente des i-Cockpit®zusammengeführt: das Head-up-Display und den großen zentralen Touchscreen. Diese