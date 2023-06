Schlüsselelement der Energiewende EcoG stellt gemeinsam mit Infineon skalierbare Lösung für bi-direktionales Laden vor (FOTO)

München (ots) -



- Münchner Tech-Unternehmen EcoG präsentiert, gemeinsam mit Kooperationspartner

Infineon, auf der Branchenmesse Power2Drive erstmals standardkonforme

Technologie für bi-direktionales Laden

- Bi-direktionales Laden ermöglicht die Einbindung von Fahrzeugbatterien in das

Netz und damit effektive Nutzung von Batterien in E-Autos - für mehr

Netzstabilität. ISO-Standard soll Skalierung von bi-direktionalem Laden

ermöglichen.



Vehicle-to-Grid (V2G) Lösungen sind ein Game-Changer in der Ladeinfrastruktur.

Die fahrenden Energiespeicher auf Rädern können Teil der Netzinfrastruktur

werden und z.B. überschüssige Sonnenenergie zwischenspeichern und bei

Lastspitzen im Netz die heimische Wärmepumpe antreiben. Das Münchner Unternehmen

EcoG hat nun gezeigt: Technisch ist das möglich. Zudem hat EcoG gemeinsam mit

der Automobil- und Ladeinfrastrukturindustrie einen ISO-Standard entwickelt, der

die Technologie massentauglich macht. Auf der Fachmesse Power2Drive stellt das

Start-up die Technik, die dem neuen ISO-Standard folgt, erstmals vor.