"Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023" / Strategien und Prozesse, Waren und Dienstleistungen - Auszeichnung für 69 überzeugend nachhaltige Projekte

Berlin (ots) - Der Nachrichtensender ntv, das Deutsche Institut für

Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin prämieren heute Projekte aus

allen Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Der

"Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte" wird feierlich in der Berliner

Bertelsmann-Repräsentanz vergeben (Veröffentlichungshinweise: ntv Startup

Magazin, Samstag, 10.06.2023, 10:30 Uhr und DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe

3-2023, ab 09.06.2023 im Zeitschriftenhandel) .



Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der sich durch alle Wirtschaftsbereiche zieht

und der die Transformation mit antreibt. Wie Unternehmen erfolgreich nachhaltig

agieren, zeigen die Preisträger des Awards. 283 Unternehmen bzw. deren Projekte

wurden nominiert, 69 überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die

Juryvorsitzende Yvonne Zwick (B.A.U.M. e.V.): "Die auch in diesem Jahr

gestiegene Anzahl der Nominierungen belegt die Innovationskraft von Unternehmen

- und ihr Interesse an Feedback und qualifizierender Belobigung. Wie

mannigfaltig nachhaltiges Engagement sein kann, belegen die nominierten

Projekte, die von der Jury in konstruktiven und teils kontroversen Diskussionen

bewertet wurden."