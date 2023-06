CREMER setzt Protein-Wachstumsstrategie mit dem strategischen Partner Food Harbour Hamburg um

Hamburg (ots) - Die global agierende Hamburger Unternehmensgruppe CREMER

(https://www.cremer.de/) (2,3 Mrd. Jahresumsatz, 2.400 Mitarbeitende weltweit)

setzt im strategischen Geschäftsfeld Food zukünftig verstärkt auf das

Wachstumspotenzial neuer Proteinquellen. Dazu startet CREMER eine strategische

Zusammenarbeit mit dem Full-Service-Food-Accelerator Food Harbour Hamburg

(https://foodharbour.de/) .



CREMER hat sich das klare strategische Ziel gesetzt, Wachstum und Wertbeitrag

seiner Food-Sparte weiter auszubauen und als erfahrener B2B-Zulieferer

pflanzenbasierter Rohstoffe ein relevanter Player in der aktuellen

Ernährungswende zu werden.





"Pflanzenbasierte Rohstoffe sind Teil unserer DNA als Familienunternehmen indritter Generation, seitdem wir 1946 mit dem Handel von Getreide und Erbsenbegonnen haben", so Dr. Ullrich Wegner, Chief Executive Officer von CREMER.Heute ist CREMER als B2B-Zulieferer mit der Herstellung, Weiterverarbeitung undVeredelung unterschiedlichster pflanzenbasierter Rohstoffe weltweit aktiv. Sogehören zu CREMER die Deutsche Tiernahrung Cremer(https://www.deutsche-tiernahrung.de/) als führender Hersteller und Vermarktervon Futtermitteln in Deutschland, die Nordgetreide(https://www.nordgetreide.de/) als profilierter Produzent von Cerealien für dieLebensmittelindustrie und den Handel sowie Viridi Foods(https://www.viridi-foods.com/) als Spezialist für die Herstellung von Protein-,Stärke- und Pflanzenmehlen.2022 hat CREMER zudem sein erstes Contract-Manufacturing-Werk für alternativeProteinprodukte in Singapur eröffnet.Marcel Straßburg, Global Head of M&A and New Ventures bei CREMER: "In Zukunftwollen wir die vielfältigen Kompetenzen und Ressourcen unserer Spezialisten rundum das Zukunftsthema neuer Proteinquellen noch stärker miteinander vernetzen undmit Unterstützung des Food-Harbour-Teams systematisch ausbauen".Dazu haben CREMER und Food Harbour Hamburg eine mehrjährige strategischePartnerschaft vereinbart, um die vielfältige Expertise desFull-Service-Food-Accelerators für den Ausbau der CREMER-Aktivitäten zu nutzen."Uns hat insbesondere das breite Netzwerk des Food Harbour Hamburg in RichtungWissenschaft, Innovation und Markt Know-How begeistert", erläutert Nils Rupp,Head of Strategy and Corporate Development für CREMER Sustainable Nutrition."Wir erreichen unsere ehrgeizigen Ziele am besten mit den entsprechendenKompetenz-Partnern, von denen viele bereits zum Netzwerk des Harbours gehören",so Rupp weiter."Als 'hidden Champion' ist CREMER für uns ein sehr spannender Partner mitenormen Potenzialen, um vom anhaltenden Boom pflanzenbasierter Alternativen als