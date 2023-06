Iyuno erweitert seine globale Präsenz mit der Übernahme des türkischen Synchronstudios Ak'la Kara

Nach der Übernahme wird Ak'la Kara International in Iyuno Turkey umbenannt werden. Dies wird die Reichweite von Iyuno in der EMEA-Region weiter ausbauen und die Bereitstellung eines globalen End-to-End-Angebots für den türkischen Markt ermöglichen.

LOS ANGELES, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Iyuno, ein globaler Anbieter von Lösungen für Medienlokalisierung und -vertrieb für die Unterhaltungsindustrie, gab heute die Übernahme des in Istanbul ansässigen Synchronstudios Ak'la Kara International bekannt. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht offengelegt.

Ak'la Kara International, eines der renommiertesten Synchronstudios der Türkei, hat Sprachdienstleistungen für Kultfilme und virale Episodenserien aus der ganzen Welt für eine globale Kundenliste, darunter Netflix, Amazon Prime Video, Discovery und Riot Games, geleistet.

„Wir freuen uns, unsere Übernahme von Ak'la Kara International bekanntgeben zu können, einem führenden Anbieter von Sprachdienstleistungen in der Türkei", sagte David Lee, CEO von Iyuno. „Da die Nachfrage der Verbraucher nach Inhalten so groß ist wie nie zuvor, ist die Notwendigkeit eines einzigen Anbieters mit einer eigenen Wertschöpfungskette für die Vertriebsstrategien globaler Produzenten von Inhalten von entscheidender Bedeutung. Mit dieser Akquisition wird Iyuno weiterhin den Bedarf unserer Kunden an Sprachdienstleistungen decken, indem wir unsere operative Präsenz vergrößern und unsere globale Reichweite ausbauen."

Diese Übernahme ist Teil der Strategie von Iyuno, sich auf die globale Expansion zu konzentrieren, die kreativen Dienstleistungen zu verbessern und in Technologie zu investieren, um seinen Kunden voll integrierte und umfassende Angebote zu bieten. Die kürzliche Expansion von Iyuno in die Türkei stellt den 35 Markt dar, auf dem Iyuno präsent ist.

INFORMATIONEN ZU AK'LA KARA INTERNATIONAL

Ak'la Kara International (aklakara.tv) wurde durch die Partnerschaft von Savaş Özdural und Kerem Kobanbay gegründet. Es ist eines der bekanntesten Synchronstudios in der Türkei mit Sitz in Istanbul. Seit seiner Gründung ist Ak'la Kara ein bevorzugter Partner der branchenweit größten in- und ausländischen Content-Anbieter und -Vertreiber, Fernsehkanäle, digitalen Plattformen sowie Gaming- und Werbeunternehmen. Mit den Lokalisierungsdiensten, die das Unternehmen bietet, produziert es Projekte höchster Qualität mit den besten Übersetzern, Künstlern und technischen Mitarbeitern.

INFORMATIONEN ZU IYUNO

Iyuno (iyuno.com) ist der führende Anbieter von Lokalisierungsdienstleistungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie. Als zuverlässiger globaler Partner der weltweit bekanntesten Unterhaltungsstudios, Streaming-Plattformen und Filmschaffenden bietet Iyuno End-to-End-Lokalisierungsdienste – von Synchronisation, Untertitelung und Zugangsdiensten bis hin zu Medienmanagement und -transformation sowie Vertriebsdiensten – in mehr als 100 Sprachen für jede Art von Plattform zur Verbreitung von Inhalten. Das 75-jährige kollektive Erbe des Unternehmens ist unübertroffen in Bezug auf operative Kompetenz, Umfang, Kapazität und Breite der Dienstleistungen. Durch den Einsatz der besten kreativen und technischen Talente, modernster Einrichtungen und Technologien der nächsten Generation verfügt das Unternehmen heute über die größte globale Präsenz mit 67 Niederlassungen in 35 Ländern. Die Größe des Unternehmens und sein kundenorientierter Ansatz unterstützen den Fokus auf seine Mission, Inhalte zu verbinden, die Menschen miteinander verbinden. Für weitere Informationen folgen Sie bitte @IyunoHQ und #WeAreIyuno über soziale Plattformen.

