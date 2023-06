JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einer hauseigenen Fachkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 305 Franken belassen. Der Finanzchef des Pharmakonzerns habe sich zuversichtlich zum Wachstum geäußert, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alan Hippe habe seine Ansicht geäußert, dass der Markt neben dem Diagnostik-Wachstum auch die Potenziale mit Medikamenten unterschätze, die in späten Entwicklungsphasen stecken./tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 12:57 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 12:57 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 295,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m