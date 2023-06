Der PX in Prag beendete den Tag mit einem Plus von 0,46 Prozent und 1315,21 Punkten. Gestützt wurde der Index vor allem von CEZ, die Aktien des Stromerzeugers legten 2,6 Prozent zu. Gewinne verbuchten auch einzelne Bankwerte.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa konnten am Donnerstag nur teilweise zulegen. Gewinnen in Prag und Budapest standen Verluste in Warschau und Moskau gegenüber.

