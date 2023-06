Tesla-Leerverkäufer verlieren 6,08 Milliarden US-Dollar - geben aber nicht auf!

Laut Ihor Dusaniwsky, Analyst bei S3 Partners ist Tesla der größte Leerverkauf der Welt. Insgesamt sind Aktien im Wert von 22,43 Milliarden US-Dollar geshortet. Keine andere Aktie kommt an diesen Wert heran. Allerdings brauchen alle Tesla-Short-Seller aktuell starke Nerven. Seit elf Handelstagen legt die Aktie des kalifornischen Autobauers bereits zu. Unterm Strich bedeutet das ein Plus von rund 35 Prozent für die Anleger und für die Shorties ein Verlust von 6,08 Milliarden US-Dollar.

Von Aufgeben keine Spur

Nach Angaben von Dusaniwsky haben die Leerverkäufe bei Tesla trotz der Siegesserie der Aktie nicht abgenommen. Der Analyst von S3 Partner geht davon aus, dass "die Leerverkäufer nicht davon überzeugt seien, dass die langfristige Kaufpreisunterstützung anhalten würde und ein Preisrückgang unvermeidlich sei." Daher hätten die Leerverkäufer auch im April ihre Positionen weiter ausgebaut, so Dusaniwsky weiter.

3,6 Millarden US-Dollar seit Jahresanfang

In den letzten 30 Tagen wurden 1,3 Millionen Tesla-Aktien im Wert von 303 Millionen US-Dollar leerverkauft, das geht aus den Daten von S3 Partners hervor. Insgesamt wurden seit Jahresanfang 15,3 Millionen Tesla-Papiere im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar geshortet.

Wer hat die besseren Nerven?

Aktuell sollten sich Anleger von der hohen Short-Quote bei Tesla nicht verunsichern lassen. Seit der Konzern von Elon Musk an die Börse gegangen ist, haben sich die Short-Seller auf die Aktie gestürzt. Musk selbst hat über Twitter und andere soziale Kanäle schon den ein oder andern Fight mit den Leerverkäufern ausgetragen. Dabei hat sich der Tesla-Chef sogar mit der amerikanischen Börsenaufsicht SEC angelegt.

Um den Shorties eins auszuwischen twitterte er Anfang August 2018, dass es geplant wäre Tesla von der Börse zu nehmen. Dieser Tweet sorgte für einen Short-Squeeze bei der Tesla-Aktie, die kurz nach dem Musk-Tweet stundenlang vom Handel ausgesetzt war. Richtig abgeschreckt hat es die Leerverkäufer aber auch nicht, wie die aktuellen Zahlen belegen.

Nach einem Plus von 35 Prozent in elf Tagen hat die Tesla-Aktie sicherlich eine Pause verdient. Sollte der Kurs etwas zurückkommen, dann ist das erst einmal kein großer Grund zur Besorgnis. Je nachdem wie groß der Rücksetzer ausfällt, könnte es sich anbieten, die Position aufzustocken oder einen Fuß in die Tür zu setzen. Allerdings sollten Tesla-Aktionäre ihre Position auch nicht unbeaufsichtigt lassen. Nachdem jetzt Ford und General Motors auch an die Ladestationen von Tesla dürfen, hat die Aktie zwar einen Lauf, aber der dürfte auch nicht ewig dauern.

Elon Musk ist nicht nur dafür bekannt, dass er sich gerne via Twitter mit den Shorties anlegt, er ist auch dafür bekannt, dass er gerne mal zu schnell zur Tastatur greift und mit einem Tweet auch schon mal die eigene Aktie in Bedrängnis bringt. Daher sind Tesla-Aktionäre gut beraten, Kurs und News rund um den Elektroautobauer genauestens zu beobachten. Die Aktie ist nämlich alles andere als ein Witwen- und Waisenpapier.

Verlieren aber die Shorties zuerst die Nerven, dann winken satte Kursgewinne.

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge