07.06.2023 - Bundesfinanzminister Lindner hat einen starken Beitrag zum Wettbewerb „Wort des Jahres“ geliefert, indem er von der Inflation als ´Biest´ sprach. Nun ist es aber nicht so sehr die Aufgabe von Regierungsmitgliedern, markige Worte für ökonomische Sachverhalte zu finden, sondern vielmehr, die Wohlfahrt der Bürger zu mehren. Darauf jedenfalls läuft der Amtseid hinaus, den die Minister bei ihrem Amtsantritt leisten.

Auf dem Feld der Geldwertstabilität ist leider ein Versagen der Verantwortlichen zu konzedieren. Zwar ist hier in erster Linie an die Europäische Zentralbank (EZB) zu denken, deren Mandat darin besteht, Geldwertstabilität zu gewährleisten. Aber auch die jeweiligen Regierungen in den EU-Ländern können einen wesentlichen Beitrag durch ihre Haushalts- und Steuerpolitik zur Geldwertstabilität leisten. Jedoch zeigen die stark steigenden Haushaltsdefizite (trotz sprudelnder Steuereinnahmen) und die enorme Staatsverschuldung, wie es um die fiskalische Disziplin der Regierenden steht.