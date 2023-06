Power of Home EcoFlow präsentiert PowerOcean Heimspeicher-Solarsystem und Innovationen für einfache Stromunabhängigkeit

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Beim diesjährigen Messeauftritt auf der ees 2023 (Halle C2, Stand 210) dreht

sich bei EcoFlow alles um "The Power of Home" - Stromunabhängigkeit für das

ganze Haus

- Marktstart für PowerOcean, das erschwingliche Heimspeicher-Solarsystem für

private Energieautarkie

- Ebenfalls neu: PowerOcean DC Fit Retrofit-Batteriespeicherlösung zur einfachen

und kostengünstigen Nachrüstung von bestehenden Solarsystemen



EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaig

n=powerocean&utm_content=PRNewswire) , ein führendes Unternehmen für

umweltfreundliche Energielösungen, hat heute auf der ees 2023 EcoFlow https://ww

w.ecoflow.com/de/home-battery/PowerOcean?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_ca

mpaign=powerocean&utm_content=PRNewswire , das dreiphasige Premium

Heimspeicher-Solarsystem, vorgestellt. Das System zeichnet sich durch flexible

Anfangsinvestitionen, herausragenden Sicherheitsschutz, robuste

Notstromversorgung sowie intelligente Steuerung aus und bietet

Stromunabhängigkeit für das ganze Haus. Damit geht der Tech-Konzern den nächsten

Schritt in seinem Engagement, jedem Menschen "The Power of Home" zu ermöglichen.