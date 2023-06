Spanien ist derzeit ein attraktives Investmentziel. Denn die Aussichten für die spanische Wirtschaft bessern sich. In ihrem letzte Woche Mittwoch veröffentlichten Halbjahresausblick hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Schätzungen für das spanische Wirtschaftswachstum nach oben revidiert. Demnach rechnet die OECD mit einem Wachstum von 2,1% in diesem Jahr, was, wenn es sich bestätigt, das stärkste der westlichen Industrieländer wäre.

Um 1,9% soll Spaniens Wirtschaft dann im kommenden Jahr wachsenden. Dies entspricht zwar einer Wachstumsrate, die nicht einmal halb so hoch ist, wie die der letzten beiden Jahre. Allerdings ist sie mehr als doppelt so hoch, wie die für die gesamte Eurozone (0,9%). Zudem ist sie höher als die aller großen entwickelten Volkswirtschaften wie den USA (1,6%), Südkorea (1,5%), Japan (1,3%), Kanada (1,4%) und Australien (1,8%).

Gute Fundamentaldaten laden zu Spanien-Investments ein

Spaniens Wirtschaftswachstum hat mehrere Ursachen. So sind die Energiekosten auf der iberischen Halbinsel weitaus geringer sind als etwa in Deutschland. Die Inflationsrate (akt. 3,2%) ist im europäischen Vergleich (Eurozone akt. 7,0%) sehr niedrig. Unternehmer- und Verbrauchervertrauen steigen, der Arbeitsmarkt ist unverändert eng. Dennoch sind spanische Aktien mit einem KGV von rund 15 verglichen mit dem europäischen Schnitt (19,98) oder gar den USA (28,83) aus fundamentaler Sicht günstig bewertet.

Folgende Titel hat der Börsenbrief FUCHS-Kapital zuletzt analysiert: