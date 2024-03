Medios-Aktien springen an. Der Kurs der auf die Pharmaindustrie spezialisierten Beteiligungsholding explodierte am Dienstag im Xetra-Handel um in der Spitze knapp 27% auf 18 Euro. Am Montag war der Titel mit 13,88 Euro noch in der Nähe des Allzeittiefs von Mitte Oktober aus dem Handel gegangen.

Der Grund der Kursexplosion: Medios übernimmt Ceban Pharmaceuticals B.V. Das ist der niederländische Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen. Durch diesen Deal vollziehe man einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer europäischen Speciality Pharma-Plattform, so Medios. Das Unternehmen rechnet für Ceban mit einem Umsatz von etwa 160 Mio. Euro und einem EBITDA von etwa 29 Mio. Euro für 2023. Die Kosten für die Übernahme liegen bei 259 Mio. Euro, teils in Aktien und gegen Cash.

Befreiungsschlag für die Aktie

Medios prognostiziert für dieses Jahr einen Umsatzanstieg auf 1,9 bis 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,8 Mrd. Euro). Das EBITDA soll zwischen 82 und 91 Mio. Euro liegen (Vorjahr: 60,5 Mio. Euro). Auf mittlere Sicht soll der Umsatz auf 2,15 Mrd. Euro und das bereinigte EBITDA auf 110 Mio. Euro steigen.

Aus technischer Sicht ist der Kursanstieg ein Befreiungsschlag. Die Aktie notiert nun deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Gelingt ein Anstieg über die 18-Euro-Marke, ist der Weg bis 21 Euro frei. Fundamental ist die Aktie mit einem KGV um 11 günstig.