Im Fokus: Agrartechnik-Aktien Rendite in der Landwirtschaft und mit Agrar-Aktien Die Landwirte stehen in Europa gerade im Rampenlicht. Denn in vielen Ländern gibt es Bauernproteste gegen Subventionskürzungen. Die Aktionen der Landwirte haben vielen Menschen wieder verdeutlicht, wie wichtig der Agrar-Sektor ist. FUCHS-Kapital hat sich darum nach Anlagechancen in dem Sektor umgesehen, der sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt hat.