Der Ölpreis erwacht. In dieser Woche kletterte er erstmals seit Anfang November über die psychologisch und technisch wichtige Marke von 80 US-Dollar. Mit 81,20 US-Dollar je Barrel handelt leichtes US-Öl inzwischen rund 20% über den Kursen von Mitte Dezember. Aus technischer Sicht ist nun der Weg nach oben bis etwa 85 US-Dollar frei.

Öl-Aktien mit Potenzial

Fundamental wird der Preisanstieg von mehreren Faktoren verursacht. Einerseits mehren sich die Anzeichen für eine konjunkturelle Besserung in China. Die in dieser Woche gemeldeten Daten zur Industrieproduktion (+7% vs. +5,3%e) fielen besser aus als erwartet. Darüber hinaus leeren sich die Benzinlager in den USA, während zugleich mehrere Ölraffinerien wieder ans Netz gehen (FD vom 23.02.) Dies spricht für eine robuste Nachfrage nach Ölprodukten.

Auf der anderen Seite wird die Ölproduktion durch freiwillige Kürzungen der Opec+-Mitglieder weiterhin gedrosselt. Auch wenn sich nicht alle Mitglieder des Ölkartells an die Förderkürzungen halten, wirkt das auf der Angebotsseite. Aktien von Öl-Unternehmen profitieren von dieser Entwicklung. Ein steigender Ölpreis hebt die Margen an und die Gewinne sprudeln.