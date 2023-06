Innocan Pharma stellt auf dem EAVPT-Kongress 2023 bahnbrechende veterinärmedizinische Durchbrüche vor

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 22. Juni 2023 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF), ein führender Innovator von pharmazeutischen Lösungen für die Gesundheit von Mensch und Tier, kündigt mit Stolz seine Teilnahme am 15. internationalen Kongress an, der vom Exekutivkomitee der European Association of Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT) vom 2. bis 5. Juli 2023 in Brügge (Belgien) ausgerichtet wird.

Der Höhepunkt der Teilnahme von Innocan Pharma am EAVPT-Kongress wird die Präsentation von zwei kürzlich angekündigten bahnbrechenden Studien sein: „Pharmacokinetics and therapeutic efficacy of liposomal cannabidiol (CBD) injection: a pilot clinical study in dogs with naturally occurring osteoarthritis“ (Pharmakokinetik und therapeutische Wirksamkeit der liposomalen Cannabidiol (CBD)-Injektion: eine klinische Pilotstudie bei Hunden mit natürlich auftretender Osteoarthritis) und „ Liposomal cannabidiol (CBD) injection: A novel therapeutic formulation is on the horizon“ (Liposomale Cannabidiol (CBD)-Injektion: Eine neue therapeutische Formulierung ist in Sicht).

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, drückt ihre Begeisterung über diese bemerkenswerte Gelegenheit aus: „Dies ist ein besonders aufregender Moment für Innocan Pharma, da wir bereits wesentliche Durchbrüche in der Veterinärmedizin erzielt haben, die wir gerne mit anderen teilen möchten. Unser Engagement für die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Tieren ist ungebrochen, und der EAVPT-Kongress 2023 bietet uns das ideale wissenschaftliche Forum, um unsere neuesten Errungenschaften zu präsentieren.“

Innocan Pharma lädt die Teilnehmer zum Besuch am Stand Nr. 16 ein, um dort das engagierte Team zu treffen und mehr über seine bahnbrechenden Lösungen für die Tiermedizin zu erfahren. Das Unternehmen ist überzeugt, dass seine innovativen Produkte und seine Spitzenforschung den Bereich Tiergesundheit revolutionieren und neue Wege für wirksame Behandlungen eröffnen werden.

Die alle drei Jahre stattfindenden EAVPT-Kongresse dienen als angesehene Plattform für Veterinärpharmakologen, Toxikologen, Industrieexperten für Tiergesundheit, staatliche Regulierungsbehörden, Kliniker, Akademiker und Fachleute aus der Humanmedizin, um zusammenzuarbeiten, bahnbrechende Ideen auszutauschen, Innovationen zu fördern und sinnvolle Diskussionen zu führen.