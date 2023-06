Im Fokus: Der Kampf gegen die Inflation – Konjunkturdaten aus den USA und der EU

01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 05/23

01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 06/23

01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 05/23 (vorläufig)

03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q1/23 (endgültig)

08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q1/23 (endgültig)

08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Detailhandelsumsätze 05/23

08:45 Uhr, Frankeich: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 05/23

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Konjunkturbarometer Juni

09:00 Uhr, Schweiz: SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1/23

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 05/23

09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 06/23

10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 05/23

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

11:00 Uhr, Griechenland: Einzelhandelsumsatz 04/23

11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 05/23

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/23

15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 06/23 (endgültig)

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig)

