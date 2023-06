Commerzbank macht im stabilen Bankensektor Boden gut

Für die Papiere der Deutschen Bank setzte sich der Abwärtstrend zunächst ebenfalls fort, sie drehten aber um 0,1 Prozent ins Plus. Zuvor waren sie erstmals seit Ende März unter die Marke von neun Euro gerutscht./ajx/ag/stw/niw/he

Die Commerzbank strebt für 2023 trotzdem weiterhin ein deutlich höheres Konzernergebnis an als im Jahr davor. Diese Prognose hängt allerdings einerseits von der weiteren Entwicklung bei den Schweizer-Franken-Krediten der mBank ab und basiert zum anderen auf der Annahme, dass es in Deutschland nur zu einer milden Rezession kommt.

Zu den allgemeinen Wirtschaftssorgen als Belastung für den Bankensektor kommen bei der Commerzbank aktuell noch eigene Probleme hinzu: Das Frankfurter Institut muss für seine polnische Tochter mBank weitere millionenschwere Belastungen stemmen. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu umstrittenen Krediten in Schweizer Franken legte mBank umgerechnet weitere 342 Millionen Euro zur Seite, wie die Commerzbank mitteilte. Damit summieren sich die Rückstellungen auf 1,7 Milliarden Euro. Die Aktien der Coba verloren bis zu 4,4 Prozent, gingen aber nur noch mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel.

"Ein Rückgang hatte sich ja schon abgezeichnet, aber dass es so deutlich abwärts ging, schockiert dann doch", sagte Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Sein Fazit klingt ernüchternd: "Wir stecken mitten in einer Rezession. Auch im zweiten Quartal dürfte es mit der Wirtschaftsleistung insgesamt spürbar bergab gehen. Eine Konjunkturerholung rückt einstweilen in weite Ferne."

Die Sorgen wurden am Montag nach dem Ifo-Geschäftsklima, dem wichtigsten Frühindikator für Deutschland, nicht kleiner. Denn die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich im Juni noch stärker als von Analysten erwartet.

Derweil verstärkt sich in Europa die Furcht vor einer noch schwächeren Konjunktur und damit die Sorge vor möglichen Kreditausfällen und höheren Rückstellungen bei den Banken. Der für Geldhäuser eigentlich positive Anstieg der Zinsen trete angesichts der Wirtschaftsabkühlung derzeit in den Hintergrund, hieß es aus dem Handel.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europäische Bankensektor hat sich zum Wochenauftakt der Wind gedreht. Nachdem er in der Stoxx-600-Branchenübersicht zeitweise der größte Verlierer war, schloss er am Montag letztlich 0,4 Prozent höher. Von der Krise der Regionalbanken in den USA im März hat er sich inzwischen etwas erholt, kommt jedoch an die davor erreichten Kurshöhen nicht mehr heran.

