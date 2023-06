Avanos Medical Unterstützt die Neuen Empfehlungen des Britischen National Institute of Health and Care Excellence (NICE) für Interventionelle Verfahren

ALPHARETTA, Ga., 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Avanos Medical unterstützt die heutige Ankündigung des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE), das den Einsatz der Radiofrequenz Ablation (RFA) zur Behandlung von osteoarthritischen Knieschmerzen empfiehlt.

Aus der Ankündigung des NICE: „Radiofrequenzenergie wird verwendet, um die Zielnerven zu entnerven. Die Radiofrequenzenergie kann als konventionelle Radiofrequenz, gekühlte Radiofrequenz oder gepulste Radiofrequenz abgegeben werden. Ziel ist es, die Schmerzen zu verringern und die Notwendigkeit einer Kniearthroplastik hinauszuzögern. Es gibt gute Belege dafür, dass dieses Verfahren die Schmerzen auf kurze Sicht lindert. Es gibt keine größeren Sicherheitsbedenken. Die Komplikationen, einschließlich des Taubheitsgefühls, sind allgemein bekannt."

„Wir sind sehr erfreut über die heutige Empfehlung von NICE in Bezug auf die interventionelle Verfahren", kommentierte Dieter Krines, Avanos Vizepräsident und Generaldirektor für Europa. „Wir freuen uns darauf, mit Gesundheitsdienstleistern zusammenzuarbeiten, um diese Behandlungsoption den in Frage kommenden Patienten in ganz Großbritannien anbieten zu können."

Osteoarthritis ist die häufigste Form von Arthritis. Für Patienten, die noch nicht für einen chirurgischen Eingriff bereit sind, bieten die RFA-Schmerzmanagement-Produkte von Avanos eine minimalinvasive Linderung ohne dabei Opiate einzusetzen.

„Die vom NICE veröffentlichten neuen Empfehlungen für interventionelle Verfahren sind ein großer Schritt nach vorn, um die Einführung der Radiofrequenz Ablations-Therapie zur Behandlung von osteoarthritischen Knieschmerzen zu fördern", sagte Dr. Robin Correa, Berater für Schmerzmanagement und Anästhesie, Unversitätskrankenhaus Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust. „Nachdem ich beobachtet habe, wie sich die Lebensqualität der von mir betreuten Patienten mit dieser Behandlung verbessert hat, freue ich mich über die Veröffentlichung der NICE-Empfehlungen. Ich hoffe, dass dies nun dazu beitragen wird, das Bewusstsein für diese innovative Therapie zu schärfen und die Ergebnisse für viele weitere Patienten zu verbessern."

Medizinisches Fachpersonal und Patienten, die mehr über Avanos RFA-Schmerzmanagementprodukte erfahren möchten, sollten https://avanos.co.uk/posts-uk/chronic-pain/interventional-procedures-recommendations-from-nice/ besuchen.

Informationen zu Avanos Medical, Inc.

Avanos Medical, Inc. (NYSE: AVNS) ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich darauf konzentriert, klinisch überlegene medizintechnische Lösungen anzubieten, die Patienten dabei helfen, sich wieder den Dingen zu widmen, die wichtig sind. Mit Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, haben wir uns dazu verpflichtet, einige der wichtigsten Bedürfnisse im Gesundheitswesen anzugehen, einschließlich der wichtigen Versorgung von Patienten mit Nährstoffen vom Krankenhaus bis nach Hause, sowie der Reduzierung des Einsatzes von Opiaten, während wir Patienten auf dem Weg von der Operation zur Genesung unterstützen. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten weltweit unsere anerkannten Marken und halten führende Marktpositionen in mehreren Kategorien unseres Portfolios. Für weitere Informationen besuchen Sie Avanos.com und folgen Sie Avanos Medical auf Twitter (@AvanosMedical), LinkedIn und Facebook.

