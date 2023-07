Apple: Ritterschlag von Citi – heftiger Flirt mit der Drei-Billlionen-Marke

Malik schreibt, dass die Börse das Potenzial für eine anhaltende Ausweitung der Bruttomargen bei Apple unterschätze, die durch eine Verlagerung hin zu höherwertigen iPhones sowie durch weitere Marktanteilsgewinne in China und Indien angetrieben werde. Er fügt hinzu, dass das Unternehmen "die makroökonomische Verlangsamung und den Inflationsdruck auf die Verbraucherausgaben meistert, indem es beständig Marktanteile von Android-Telefonen gewinnt".

Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 0,6 Prozent und nähert sich damit der epischen Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar – weltweit ein Novum für ein Unternehmen. Den Donnerstagshandel schloss der iPhone-Hersteller mit einem Börsenwert von 2,98 Billionen US-Dollar. Apple-Aktien sind bereits Anfang 2022 kurzzeitig über die Marke von drei Billionen-US-Dollar gestiegen, hatten es aber nicht geschafft, über dieser Marke zu schließen.

Auch Wedbush ist äußerst bullish was Apple betrifft. Das Research-Unternehmen hat das Kursziel kürzlich auf 220 US-Dollar angehoben und prognostiziert dem Unternehmen bis Ende 2025 eine vier Billionen US-Dollar-Bewertung. Wedbush verwies dabei auf die erwartete Markteinführung des iPhone 15 im September, die die Gewinne ankurbeln könnte, da es rund 250 Millionen iPhones gibt, die in den letzten vier Jahren nicht aufgerüstet wurden. Der Gesamtabsatz des iPhones im Jahr 2023 könnte nach Schätzungen von Wedbush bei 235 Millionen Stück liegen.

"Apple spielt Schach, während andere Dame spielen. Im Geschäftsjahr 24 ist das Unternehmen aus Cupertino auf dem besten Weg, sich 100 Milliarden US-Dollar an jährlichen Dienstleistungseinnahmen zu nähern und dabei zweistellig zu wachsen. Das ist eine atemberaubende Entwicklung im Vergleich zu den rund 40 Milliarden US-Dollar an Dienstleistungseinnahmen, die Apple erst im Geschäftsjahr 20 erzielt hat", so Wedbush.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 176,4EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion