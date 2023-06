Partner von Piedmont Lithium veröffentlichen technische Studien

BELMONT, North Carolina, 30. Juni 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium (das „Unternehmen“, „Piedmont“, „wir“, „unser“ und „uns“) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein Unternehmen mit Spezialisierung auf die Erschließung von Lithiumressourcen, welche für die Elektrofahrzeug-Lieferkette in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, gab heute bekannt, dass seine Partner Atlantic Lithium (AIM: ALL; ASX: A11) und Sayona Mining (ASX: SYA) technische Studien zum Lithiumprojekt Ewoyaa („Ewoyaa“) in Ghana bzw. zum produzierenden Projekt North American Lithium („NAL“) in Quebec veröffentlicht haben.

Atlantic Lithium Limited („Atlantic Lithium“) veröffentlichte vor kurzem eine JORC-Code-konforme endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) für Ewoyaa. Bei der Umsetzung eines Minenplans, der auf der Grundlage wahrscheinlicher Erzreserven im Umfang von 25,6 Mio. metrischen Tonnen mit 1,22 % Li2O und unter Ausschluss jeglicher Mineralressourcen in der Kategorie vermutet entwickelt wurde, liefert die DFS ein Produktionsziel von 340.000 metrischen Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr, wovon die Hälfte an Piedmont Lithium im Rahmen der 50%igen Produktionszuteilung des Unternehmens aus den ghanaischen Projekten von Atlantic Lithium geliefert werden soll. Die DFS prognostizierte eine solide Wirtschaftlichkeit für Ewoyaa und wies einen geschätzten Netto-Kapitalwert nach Steuern von 1,4 Mrd. US$ und einen internen Zinsfuß nach Steuern von mehr als 100 % aus. Piedmont Lithium ist dabei, eine 50%ige Beteiligung an Ewoyaa zu erwerben. Basierend auf dem Abschluss der DFS und der Entscheidung von Piedmont Lithium, mit der Projektentwicklung fortzufahren, geht das Unternehmen davon aus eine erste Beteiligungsanteil von 22,5 % an Ewoyaa zu erwerben. Atlantic Lithium durchläuft derzeit das Genehmigungsverfahren für die Mine und plant den Baubeginn bei Ewoyaa für die zweite Hälfte des Jahres 2024, wobei die erste Produktion im Jahr 2025 erwartet wird.