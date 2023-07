SHL Medical übernimmt Schweizer Unternehmen LCA Automation

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit dem Erwerb von 100% der Aktienanteile

übernimmt SHL Medical das Schweizer Unternehmen LCA Automation, einen Anbieter

für innovative Automationslösungen und Verfahrenstechnik. Mit der Übernahme

reagiert das internationale MedTech-Unternehmen auf die wachsende

Markt-Nachfrage nach Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln und stärkt

damit seine globalen Produktionskapazitäten, insbesondere für den neuen

Schweizer Produktionsstandort in Zug.



SHL Medical, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für

die Verabreichung von Medikamenten mit Hauptsitz in Zug, hat die Übernahme von

LCA Automation, einem führenden Schweizer Anbieter von Automationslösungen in

der Prozess- und Verfahrenstechnik, sowie deren Tochtergesellschaften in Mexiko

und China per 29. Juni 2023 bekannt gegeben.