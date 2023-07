Trotz Rezessionsgefahr: "Die Tech-Rallye kann noch viel länger so weitergehen"

"Zu Beginn des Jahres 2023 war die Stimmung gegenüber Tech-Aktien extrem negativ", da die Wirtschaft auf einen Abschwung zuzusteuern schien, so Wedbush-Analyst Daniel Ives in einer Notiz. Stattdessen, so Ives, habe die KI die Tech-Welt und die Stimmung der Anleger mit dieser transformativen Technologie verändert. Ives prognostiziert, dass der Technologiesektor in der zweiten Hälfte dieses Jahres um weitere zwölf bis 15 Prozent steigen werde.

Und er ist nicht der einzige Optimist: Die atemberaubende Rallye der US-Tech-Aktien zeige, dass die Anleger auf ein "Win-Win"-Ergebnis setzen, bei dem der Sektor relativ gut abschneidet, unabhängig davon, was in der Gesamtwirtschaft passiere, so der Börsenguru Jeremy Siegel gegenüber CNBC. Außerdem könnte eine Rezession die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinssätze zu senken, um die Wirtschaft zu stützen – was noch besser für Technologieaktien wäre, fügte er hinzu.