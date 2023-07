Gemeinsam mit Osisko Development hat Nicola Mining (TSX.V: NIM, FSE: HLI) mit der Verschiffung des ersten Goldkonzentrats begonnen. Auf den Weg zu den Raffinerien gebracht wurden etwa 160 Tonnen Konzentrat mit einem geschätzten Goldgehalt von 90 g/t.

Verkauft wird das Goldkonzentrat im Rahmen des Abnahmeabkommens, das Nicola Mining auch im Namen von Osisko Development mit Ocean Partners UK Limited abgeschlossen hat. Geliefert wird das Erz von Osisko Development an Nicola’s Goldverarbeitungsanlage, die in der kanadischen Provinz British Columbia nahe der Stadt Merritt liegt.

Da man an den Erlösen aus dem Verkauf des Goldkonzentrats beteiligt ist, gelingt es Nicola Mining auf diesem Weg, stabile, wiederkehren Einnahmen zu generieren, die anschließend für die allgemeine Unternehmensziele und die Exploration der eigenen Projekte genutzt werden können.

Erste Bohrungen auf New Craigmont abgeschlossen

Letztere kommt inzwischen gut voran, denn die ersten vier Bohrlöcher des Explorationsprogramms für das Jahr 2023 hat Nicola Mining erfolgreich abgeschlossen. Niedergebracht wurden die Diamantbohrungen auf dem New-Craigmont-Kupferprojekt. Die ersten Bohrungen konzentrierten sich dabei auf eine Skarn-Mineralisierung.

Sie wurde bislang noch nie mit Bohrungen erkundet, obwohl sie lediglich 500 Meter in östlicher Richtung von der historischen Grube entfernt liegt. Über das Ziel der Bohrungen hatte Nicola Mining schon Anfang Mai verlauten lassen, dass ein besseres Verständnis der Lithologien der Nicola-Gruppe angestrebt wird. Auf der Basis der aktuell vorliegenden Daten wird erwartet, dass die Skarnmineralisierung einem Trend folgt, der mit kalkhaltigen Sedimenten innerhalb der Sequenz der Nicola Group verbunden ist.

Nun werden die Bohrkerne für den Versand an das Labor vorbereitet und in Kürze verschickt. Koordinieren wird Kevin Wells als beratender Geologe des Unternehmens die Arbeiten. Er ist zugleich auch die unabhängige qualifizierte Person, die gemäß dem kanadischen Bergbaustandard NI 43-101 für die Arbeiten und die Berichte über diese verantwortlich ist.

Auch die University of British Columbia wird auf New Craigmont aktiv

Auf dem Projekt wird in diesem Sommer nicht nur das geologische Team von Nicola Mining aktiv sein. Auch die Mineral Deposit Research Unit der University of British Columbia hat ihren Besuch angekündigt. Sie wird ab Anfang August auf der Liegenschaft aktiv werden, um die Existenz von Kupferporphyrsystemen nachzuweisen und ihr Potential zu bestimmen. Die kupferhaltigen propylitischen Aufschlüsse werden dabei untersucht, um mögliche Porphyrzentren auf der Lagerstätte zu identifizieren.

Fazit: Nachdem in den vergangenen Monaten viel Zeit für die gründliche Planung des diesjährigen Bohrprogramms aufgewendet wurde, drehen sich nun endlich die Bohrer. Die investierten Anleger haben damit gleich doppelt Grund zur Freude, denn erstens ist das neue Bohrprogramm gut gestartet und zweitens stehen Nicola Mining aus der Erzverarbeitung für Osisko Development erst einmal stabile und dauerhafte Einnahmen zur Verfügung.

