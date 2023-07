Wiederaufnahme der BNXA-Aktien in den Handel an der TSX Venture Exchange & nähere Infos zum Webinar

Toronto, Ontario (7. Juli 2023) / IRW-Press / - Banxa Holdings Inc. (TSXV: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) („Banxa“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass die Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung zum Montag, den 10. Juli 2023 wieder in den Handel an der TSX Venture Exchange aufgenommen werden. Die Wiederaufnahme erfolgt in Verbindung mit der Aufhebung der von den Wertpapieraufsichtsbehörden von British Columbia und Ontario am 3. November 2022 erwirkten Handelsaussetzung (Cease Trade Order/„CTO“).