Bereit für ein Kursfeuerwerk? Morningstar mit heißen Tipps für Europa-Aktien

Von der starken Rallye der ersten Jahreshälfte haben auch europäischen Aktien profitiert und sind dementsprechend nicht mehr so günstig bewertet wie noch zum Jahresende 2022. Im Vergleich mit US-Aktien stehen die Europäer hinsichtlich der Analystenbewertung aber besser da und so bieten sich im dritten Quartal gute Gelegenheit für Investoren. Die Analysten von Morningstar haben Qualitätsaktien analysiert, die jetzt zu einem attraktiven Preis zu haben sind.

Laut Morningstar liegen die besten Anlagemöglichkeiten derzeit in den Sektoren, die dem Konjunkturzyklus am stärksten ausgesetzt sind, etwa in der Kommunikation, bei Konsumgütern sowie Finanzdienstleistungen. Die Differenz zwischen den aktuellen Bewertungen und den Fair Value-Schätzungen der ausgewählten Titel böte genügend Sicherheit, um diese Sektoren näher zu betrachten.