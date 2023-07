Kursexplosion: So weit könnte der Bitcoin in den kommenden Monaten steigen

Die Bank hatte bereits im April eine Prognose für den Bitcoin von 100.000 US-Dollar bis Ende 2024 veröffentlicht, weil man der Meinung war, dass der so genannte "Krypto-Winter" vorbei sei. Geoff Kendrick, einer der Top-Finanzanalysten der Bank, korrigierte diese Prognose nun um 20 Prozent nach oben korrigiert.

Laut Standard Chartered könnte der Wert der Kryptowährung Bitcoin in diesem Jahr 50.000 US-Dollar und bis Ende 2024 120.000 US-Dollar erreichen. Die Bank geht zudem davon aus, dass der jüngste Preissprung Bitcoin-Miner dazu ermutigen könnte, mehr vom Angebot zu horten.

Der Bitcoin hat sich in diesem Jahr um die Marke von 30.000 US-Dollar bewegt. Aber nicht nur makroökonomischer und regulatorischer Gegenwind aus den USA bremst den Preis: Die Rentabilität der Miner ist mit dem Preis gesunken. Miner, die ihre Bitcoin-Bestände abstoßen, um Bargeld zu beschaffen, begrenzen das Aufwärtspotenzial der Kryptowährung.

"Eine höhere Rentabilität für Miner, Bitcoin zu schürfen, bedeutet, dass sie ihre Verkäufe reduzieren können, während sie den Mittelzufluss beibehalten, was das Nettoangebot an Bitcoin reduziert und den Bitcoin-Preis in die Höhe treibt", zitiert Reuters Kendrick.

Standard Chartered begründet den prognostizierten Preisanstieg damit, dass die Miner, die weltweit täglich 900 neue Bitcoins schürfen, bald weniger verkaufen müssten, um ihre Kosten zu decken – vor allem den Strom für die Supercomputer.

Kendrick schätzt demnach, dass die Miner in letzter Zeit 100 Prozent ihrer neuen Münzen verkauft haben. Wenn der Preis jedoch auf 50.000 US-Dollar steige, würden sie wahrscheinlich nur noch 20 bis 30 Prozent verkaufen. "Das bedeutet, dass die Miner die Anzahl der Bitcoins, die sie pro Tag verkaufen, von derzeit 900 auf 180 bis 270 reduzieren würden. Über ein Jahr hinweg würde dies den Verkauf von 328.500 Bitcoins auf 65.700 bis 98.550 reduzieren – eine Verringerung des Netto-Bitcoin-Angebots um etwa 250.000 Bitcoins pro Jahr."

Im April oder Mai nächsten Jahres steht das nächste Halving an. Dabei wird sich die Gesamtzahl der Bitcoins, die pro Tag geschürft werden können, halbieren. Dieser Angebots- und Ausgabemechanismus soll das Angebot allmählich begrenzen, um die Attraktivität der Kryptowährung zu erhalten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

