Südzucker erwartet Ergebnissteigerung - Aktie gibt trotzdem nach

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker -Konzern ist angesichts gut laufender Zucker-Geschäfte zuversichtlich für das bis Ende August laufende Quartal. Der Vorstand erwartet einen deutlichen Anstieg des Konzern-Ebitda und des operativen Konzernergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau, wie der Konzern am Mittwochabend in Mannheim mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Südzucker 230 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielt. Das operative Ergebnis lag bei 153 Millionen Euro. Trotz der positiven Nachrichten gab die Aktie des Zuckerkonzerns am Donnerstagvormittag nach. Zuletzt um fast 0,6 Prozent.

Der Zuckerproduzent entwickele sich solide, merkte ein Händler an. Wesentlicher Antreiber sei das Zucker-Geschäft, der Zuckerpreis sei seit Jahresbeginn um rund ein Viertel gestiegen.