JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 92 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Novartis nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Ergebnis je Aktie (Core EPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Vosser am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dies dürfte zusammen mit dem angehobenen Ausblick und einem neuen, 15 Milliarden US-Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm am Markt positiv aufgenommen werden./gl/la

