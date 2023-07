Nach unten abgesichert und nach oben voller Lithium-Hebel! Aktie im Rausch!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Anteil von Autos mit Hybridantrieb oder Elektromotor steigt von Jahr zu Jahr. Um geeignete Akkus bauen zu können, werden unter anderem enorme Mengen Lithium benötigt. Daher ist es kein Wunder, dass Lithium-Aktien an der Börse immer beliebter werden.

Ein ganz heißes Eisen haben wir Ihnen in der Vergangenheit schon mehrmals ans Herz gelegt und nun kommt DIE Hammer-Meldung , die alles andere in den Schatten stellt!

Alpha Lithium (A3CUW1) konnte seine Lithiumkarbonat-Äquivalentressourcen im Salar Tolillar in Salta, Argentinien, um 70% in der Kategorie angezeigte Ressource und um 20% in der Kategorie abgeleitete Ressource erhöhen! Damit umfasst die aktualisierte Ressourcenschätzung insgesamt 3.626.000 Tonnen angezeigte und 1.393.000 Tonnen abgeleitete LCE (LINK zur Pressemitteilung)

Vergleichbare Vermögenswerte in unmittelbarer Nähe von Tolillar wurden in der Vergangenheit zu einem Durchschnittspreis von 163 US$ pro Tonne gemessener und angezeigter Ressourcen verkauft. Das bedeutet für Alpha Lithium, dass das Projekt Tolillar alleine einen Wert von fast 600 Millionen US$ haben könnte. Plus das Projekt Hombre Muerto, plus 30 Mio. CAD an Cash in der Bank!

Alpha Lithium: Zusammenfassung der kürzlich veröffentlichten positiven PEA

Die Highlights der PEA:

Der Nettobarwert des Projektes (‚NPV‘) nach Steuern liegt bei 1,5 Mrd. USD (bzw. 2,0 Mrd. CAD) und einem internen Zinsfuß (‚IRR‘) von 25,1 %!

5,3 Milliarden USD (7,1 Milliarden CAD) kumulierter freier Cashflow über eine 25-jährige Lebensdauer der Mine!

3,8 Jahre Amortisationszeit nach Steuern, ab Produktionsbeginn!

Erhebliches Aufwärtspotenzial aus unberücksichtigten Bohrungen, die noch nicht in dieser ‚PEA‘ enthalten sind! Wir gehen deshalb von einer Verdopplung des freien Cashflows aus!

Die Übernahmeschlacht hat gerade erst begonnen und dürfte sich für Aktionäre am Ende massiv auszahlen…

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

