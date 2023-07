UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Fastfood-Konzern bleibe gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Bewertung eher am oberen Ende der historischen Spannen liege, glaubt er, dass die Aktie angesichts der starken Dynamik in den Schlüsselmärkten weltweit weiter steigen kann./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 23:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 262,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dennis Geiger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m