Chemieindustrie senkt Prognosen für 2023 deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage wird die deutsche Chemie- und Pharmabranche noch pessimistischer für 2023. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) erwartet nun, dass die Produktion in der Branche um 8 Prozent schrumpfen wird, gemessen am Vorjahr, das vor dem Ukraine-Krieg ordentlich begonnen hatte. Die Produktion der Chemie alleine betrachtet dürfte gar um 11 Prozent zurückgehen, teilte der VCI am Freitag in Frankfurt mit. Der Branchenumsatz dürfte ebenfalls deutlich stärker zurückgehen als zuletzt angenommen. Der Verband rechnet mit einem Rückgang der Erlöse um 14 Prozent.

"Die Hoffnungen, dass nach einem milden Winter und deutlich gesunkenen Gas und Strompreisen eine Erholung einsetzt, haben sich nicht erfüllt", sagte VCI-Präsident Markus Steilemann. Im Gegenteil, die Nachfrage nach Chemikalien nehme ab. Die Zahlen für das erste Halbjahr seien rot und die Produktionskosten am Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig. Bisher hatte der Verband mit einem Produktionsrückgang von fünf Prozent gerechnet und mit einem Minus von acht Prozent für das reine Chemiegeschäft. Für den Umsatz war zuvor ein Minus von sieben Prozent prognostiziert.