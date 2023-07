Der DAX kommt einfach nicht in Fahrt. Die mögliche Sommerrallye wartet geduldig auf ihre Chance.

Ask 10,74

Ask 10,74

Ask 10,89

Ask 10,89





Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.



Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 16428 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich zwischen 16297 und 25634 erreicht hat. Die lila 3 wurde mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Der Verlauf der lila 3 lässt sich mehrdeutig impulsiv zählen:



Szenario 1 (blauer Pfad, normale Beschriftung)

Lila 1=12701, lila 2=12543, lila 3=14677 (blaue i=13444, blaue ii=13020, blaue iii=14583, blaue iv=14192, blaue v=14677), lila 4=13694, lila 5 bisher 16428 (rote I=15708, rote II=14460 unterhalb 38er RT 14939, rote III bisher 16428).



Die rote III (bisher 16428; blaue i=16428, blaue ii bisher 15444 mit orangener a=15705, orangener b=16210, orangener c=15444 unterhalb 38er RT 15676 – graue Fibos, vermutlich laufende blaue iii bisher 16244 mit Mindestziel 16731, 100er Ziel 17412, 161er Ziel 18629) der lila 5 ist oberhalb der 100er Ausdehnung (derzeit bei 16473) und eventuell sogar oberhalb der 161er Ausdehnung (derzeit bei 17715 - blaue Fibos) zu erwarten.



Das Mindestziel der roten III bei 16093 wurde überschritten. Die lila 5 ist bereits in den Zielbereich der lila 3 vorgedrungen (blauer Pfad).



Aufgrund der zu erwartenden Bewegungen des DJI ist dieses Szenario als Hauptvariante einzuordnen.



Szenario 2 (hellblauer Pfad, Beschriftung mit Alt:)

Lila 1=12701, lila Alt: 2=11994, lila Alt: 3=15708 (rote Alt: I=12945, rote Alt: II=12543, rote Alt: III=14677, rote Alt: IV=13694 unterhalb 23er Ziel 14173, rote Alt: V=15708, lila Alt: 4=14460 unterhalb 23er Ziel bei 14831, lila Alt: 5 bisher 16428. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 16428 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich zwischen 16297 und 25634 erreicht hat. Die lila 3 wurde mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Der Verlauf der lila 3 lässt sich mehrdeutig impulsiv zählen:Lila 1=12701, lila 2=12543, lila 3=14677 (blaue i=13444, blaue ii=13020, blaue iii=14583, blaue iv=14192, blaue v=14677), lila 4=13694, lila 5 bisher 16428 (rote I=15708, rote II=14460 unterhalb 38er RT 14939, rote III bisher 16428).Die rote III (bisher 16428; blaue i=16428, blaue ii bisher 15444 mit orangener a=15705, orangener b=16210, orangener c=15444 unterhalb 38er RT 15676 – graue Fibos, vermutlich laufende blaue iii bisher 16244 mit Mindestziel 16731, 100er Ziel 17412, 161er Ziel 18629) der lila 5 ist oberhalb der 100er Ausdehnung (derzeit bei 16473) und eventuell sogar oberhalb der 161er Ausdehnung (derzeit bei 17715 - blaue Fibos) zu erwarten.Das Mindestziel der roten III bei 16093 wurde überschritten. Die lila 5 ist bereits in den Zielbereich der lila 3 vorgedrungen (blauer Pfad).Aufgrund der zu erwartenden Bewegungen des DJI ist dieses Szenario als Hauptvariante einzuordnen.Lila 1=12701, lila Alt: 2=11994, lila Alt: 3=15708 (rote Alt: I=12945, rote Alt: II=12543, rote Alt: III=14677, rote Alt: IV=13694 unterhalb 23er Ziel 14173, rote Alt: V=15708, lila Alt: 4=14460 unterhalb 23er Ziel bei 14831, lila Alt: 5 bisher 16428.