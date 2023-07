Aston Martin schlägt sich trotz Verlust besser als gedacht

GAYDON (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Aston Martin kämpft weiter mit roten Zahlen. Im zweiten Quartal konnten die Briten zwar mehr Fahrzeuge zu höheren Preisen verkaufen, mussten unter dem Strich aber einen Verlust in Höhe von fast 68 Millionen (79 Mio Euro) britischen Pfund hinnehmen, wie der kriselnde Hersteller am Mittwoch in Gaydon mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr belief sich der Fehlbetrag auf weniger als die Hälfte - allerdings nur wegen eines deutlich geringeren Minus im Finanzergebnis. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stagnierte unterdessen bei minus 42,3 Milliarden Pfund, fiel damit aber besser aus als am Markt befürchtet. Für die Aktie ging es daraufhin deutlich nach oben, zuletzt um vier Prozent.

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel auf knapp 382 Millionen Pfund, wobei insbesondere die hohe Nachfrage nach den DBX-Modellen trieb.