Refined Metals Corp informiert über den aktuellen Stand des Explorationsprogramms 2023 auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Lac Simard NE in Quebec

26. Juli 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Refined Metals Corp. (CSE: RMC) (OTC: RFMCF) (FWB: CWA0) (das „Unternehmen“ oder „Refined“) freut sich, über den aktuellen Stand des Explorationsprogramms 2023 („Programm“) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Lac Simard NE (das „Konzessionsgebiet“) zu informieren. Das Arbeitsprogramm 2023 soll in zwei Phasen durchgeführt werden, wobei die Phase-1-Arbeiten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen wurden. Ziel der Phase-1-Arbeiten war es, die Pegmatitgebiete auf den Inseln im westlichen und nördlichen Teil des Konzessionsgebiets zu erschließen. Im Rahmen der Phase-1-Arbeiten wurden mehrere Pegmatite im Feld ermittelt und beprobt. Das Phase-1-Arbeitsprogramm umfasste Kartierungen, Bodenprobenahmen von Pegmatiten und Prospektionsarbeiten. Darüber hinaus diente ein Teil des Arbeitsprogramms der Bestätigung zuvor gemeldeter Mineralisierungsgebiete (siehe unten) und der Erkundung von Pegmatiten und anderen Gebieten von Interesse. Mehrere Feldtraversen erfolgten mit Schneemobilen, Quad oder zu Fuß. Das Unternehmen beabsichtigt, die im Rahmen dieses Programms gewonnenen Daten zur Planung weiterer Explorationsarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2023 im Rahmen des Phase-2-Arbeitsprogramms zu verwenden.

Anhand der Ergebnisse der vorherigen Prospektionsarbeiten und Probenahmen, die 2022 auf dem Konzessionsgebiet absolviert wurden, konnten einige Pegmatite ermittelt werden; weiter unten finden Sie die wichtigsten Analyseergebnisse (weitere Einzelheiten zu diesen Proben zu erfahren, einschließlich Einzelheiten zur Probenahmemethode und zur Qualitätssicherung und -kontrolle entnehmen Sie bitte dem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Konzessionsgebiet mit dem Titel „Technical Report on the Simard NE Lithium Property, Temiscamingue Area, NTS 31M10 Quebec, Canada“ mit einem Gültigkeitsdatum vom 3. Januar 2023, der auf SEDAR eingereicht wurde), die das Unternehmen im Rahmen des Phase-1-Arbeitsprogramms, das von der Firma Geomap Exploration Inc. durchgeführt wurde, zu verifizieren versuchte. In Abbildung 1 finden Sie eine Karte, auf der die Entnahmestellen der Proben dargestellt sind.