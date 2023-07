Intershop steigert Umsatz um 5% und erwartet trotz Investitionszurückhaltung positives Jahr 2023

Die Intershop Communications AG hat ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 5 % auf 19,4 Mio. Euro, wobei der Umsatzanteil des Cloud-Geschäfts auf 40 % anstieg. Der Cloud-Auftragseingang verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 32 %, stieg jedoch im zweiten Quartal wieder an. Das operative Ergebnis belief sich auf -0,8 Mio. Euro. Die Serviceerlöse stiegen um 8 %, während die Erlöse aus Lizenzen und Wartung um 14 % zurückgingen. Die Bruttomarge fiel um drei Prozentpunkte auf 43 %. Das Eigenkapital belief sich auf 13,5 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 33 %. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 1,6 Mio. Euro.Der CEO der Intershop Communications AG, Markus Klahn, äußerte sich zu den Zahlen und erklärte, dass das Unternehmen im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen habe und den Cloud-Auftragseingang deutlich gesteigert habe. Allerdings spüre man aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage eine wachsende Investitionszurückhaltung bei potenziellen Kunden. Im Service-Segment sei man dagegen wieder auf Wachstumskurs.Aufgrund der Investitionszurückhaltung erwartet Intershop für das Gesamtjahr 2023 ein leichtes Umsatzwachstum und ein verbessertes EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Der Cloud-Auftragseingang wird auf 24,0 Mio. Euro bis 26,0 Mio. Euro geschätzt, der Net New ARR auf 1,5 Mio. Euro bis 2,5 Mio. Euro.Die Intershop AG ist ein global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel. Das Unternehmen ist auf Software spezialisiert, mit der Unternehmen ihre Geschäfte untereinander über das Internet abwickeln können.

