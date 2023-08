Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Juli '23

Der Juli stand im Zeichen weiterer satter Kurszuwächse. In den USA ist die Earnings-Season im Gange und die Ergebnisse können durchaus überzeugen. Nachdem fast die Hälfte der Unternehmen des S&P 500 Zahlen vorgelegt haben, liegen die Ergebnisse je Aktie (GAAP) durchschnittlich um 7% über dem Vorjahrswert und können oft die Erwartungen übertreffen. Und doch stehen die Zeichen für den weiteren Jahresverlauf noch immer tendenziell eher auf Sturm, auch wenn die Fed vielleicht ihren letzten Zinstorpedo abgefeuert hat. Die EZB tat es ihr gleich, doch in Europa schwächelt die Konjunktur kräftiger und hier dürfte das letzte Wort in Sachen Zinserhöhung noch nicht gesprochen sein.





Erneut spielte KI die lauteste Geige und BigTech sorgt für die gewaltigsten Ausschläge. Nicht nur, weil der NASDAQ außer der Reihe rekalibriert wurde, um das Gewicht der 'Magnificent Seven' (der sieben Schwergewichte Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia, Tesla) zu reduzieren. Microsoft konnte mit starken Zahlen glänzen, aber den Anlegern war der Ausblick nicht 'sportive' genug und die Aktie knickte ein. Alphabet konnte hingegen mit Zahlen und Ausblick überzeugen, ebenso Meta Platforms. MedTechs, Immobilien/REITs schwächeln weiter, während Energiewerte an ihrem Comeback arbeiten...