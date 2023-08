Verbesserte geologische Karte steigert Potenzial für Erweiterung von Kupfermineralisierung bei Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Vancouver (British Columbia) — 1. August 2023 / IRW-Press / - Majuba Hill Copper Corp. (CSE: JUBA | OTC: JUBAF | FWB: 4NP) („Majuba Hill Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine kürzlich abgeschlossene neue geologische Kartierung bei der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill in Pershing County in Nevada bekannt zu geben.

Der unabhängige technische Bericht (der „Bericht“), der von Jeffrey M. Bickel, C.P.G., verfasst und gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) mit dem Titel „Technical Report for the Majuba Hill Copper Project, Pershing County, Nevada, USA“ erstellt wurde, führte zu bedeutsamen und bemerkenswerten Fortschritten beim Verständnis der geologischen Faktoren, die die Kupfermineralisierung beeinflussen.

Abb. 1: 3D-Modellierung

Die aus dem Bericht gewonnenen Erkenntnisse wurden durch Feldkartierungstechniken vereinfacht, die modernste 3D-Modellierung und die Verwendung des Blockmodells gemäß NI 43-101 umfassten. Somit können die Geologen des Unternehmens nun den soliden geologischen Rahmen effektiv auf die geologische Karte des Projekts anwenden.

„Dieses verbesserte Verständnis ist äußerst wertvoll für die Durchführung der Bohrungen, die die Kupfermineralisierung in die vermutete und angedeutete Ressourcenkategorie hochstufen werden. Unser bevorstehendes Bohrprogramm wird die konzeptionellen Whittle-Gruben nutzen, die im Bericht beschrieben werden. Die feldbasierte geologische Kartierung in Kombination mit der ausgeklügelten Modellierung gibt uns ein hohes Maß an Vertrauen in die strategische Ausrichtung der Bohrlöcher, um weitere Kupfermineralisierungen zu beschreiben“, sagte Buster Hunsaker, leitender Geologe und technischer Berater von Majuba Hill Copper Corp.

Geologischer Überblick

Das Kupferblockmodell hat bedeutsame, in Nordost-Südwest-Richtung verlaufende Korridore aufgezeigt, die sowohl mit einer mittel- (0,05 bis 0,5 % Cu) als auch einer hochgradigen (> 0,5 % Cu) Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen. Eine genauere Untersuchung der detaillierten Modellgeologie verdeutlicht, dass die kupferbegrenzenden Korridore in unmittelbarer Nähe der Kontaktzonen zwischen dem pyroklastischen Gestein, dem Intrusivgestein und den Brekzien liegen. Die niedriggradige Kupferhülle weist eine offensichtliche nordwestliche Struktur auf.

Bereich Kupfer gesamt (%) Niedriggradig 0,02–0,05 % Cu Mittelgradig 0,05–0,5 % Cu Hochgradig > 0,5 % Cu

Tab. 1: Gehaltsbereiche bei Majuba Hill

Die Kupfermineralisierung ist weiterhin in alle Richtungen offen. Die jüngsten geologischen Kartierungen westlich und südwestlich der konzeptionellen Gruben 13, 42 und 56 haben diese markanten, in Richtung Nordosten und Nordwesten verlaufenden Zonen äußerst erfolgreich beschrieben.

Nur drei Bohrlöcher wurden westlich und südwestlich der konzeptuellen Gruben gebohrt. MHB-17 durchschnitt ein äußerst langes Intervall mit niedrigem/mittlerem Oxidkupfer mit 0,055 % Cu auf 244 m zwischen 0 und 244 m, das Folgendes beinhaltet:

- 6,1 m mit 0,16 % Cu zwischen 38,1 und 44,2 m

- 15,2 m mit 0,17 % Cu zwischen 100,6 und 115,8 m

- 7,6 m mit 0,16 % Cu zwischen 178,3 und 185,9 m

Die geplanten Bohrlöcher sollen den Gehalt der Kupfermineralisierung verbessern, indem der Bohrabstand in der Nähe der günstigen Geologie verringert wird. Die Bohrlöcher PDH-j, PDH-k und PDH-l werden die mittel- und niedriggradigen Kupferzonen anpeilen, die in Abschnitt 900 unten dargestellt sind.

Abb. 2: Abschnitt 900

Explorationspläne

Im Jahr 2023 wird das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf Bohrungen auf bis zu 4.900 m (16.000 ft) richten, um die Kupferlagerstätte weiterzuentwickeln und zu erweitern. Das primäre Ziel der Bohrungen ist die Umwandlung der Mineralisierung von einer Explorationszielkategorie in die vermutete und angedeutete Ressourcenkategorie.

In der folgenden Tabelle sind die Tonnage- und Gehaltsbereiche für die nach Whittle ermittelten Tagebaugruben zusammengefasst.

Modell (1) Tonnagenbereich (metr. Tonnen)(Bickel, 2023) Gehaltsbereich Kupfer (%) (Bickel, 2023) Kupferbereich (Pfund) berechnet Explorationsziel - Gesamt 50.000.000 bis 100.000.000 0,15 % bis 0,30 % 165.000.000 bis 660.000.000 Explorationsziel - hochgradig 10.000.000 bis 20.000.000 0,40 % bis 0,80 % 88.185.000 bis 352.739.000 (1) Konzeptionelle Tagebau-Szenarien für das mineralisierte Material bestehen den Test für „angemessene Aussichten auf wirtschaftlichen Abbau“ unter Verwendung der derzeit angemessenen wirtschaftlichen Eingaben nicht, Canadian Institute, Metallurgy, and Petroleum (2014).

Tab. 2: Whittle-Gruben

Die Geologen des Unternehmens haben die Standorte für 15 bis 20 Kern- und RC-Bohrungen (Bohrungen mit Umkehrspülung – „RC“) festgelegt, sodass vier Hauptziele erreicht werden können:

- Verkleinerung der Bohrabstände, um Taubgesteinsblöcke in Mineralisierungsblöcke umzuwandeln.

- Absolvierung zusätzlicher Bohrlöcher zwischen Whittle-Grube 13 und der deutlich größeren Whittle-Grube 42, um den Gehalt der Kupfermineralisierung zu verbessern und Gebiete ohne Bohrungen abzubohren.

- Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung.

- Charakterisierung der Metallurgie der Oxid- und angereicherten Mineralisierung, um die Wirtschaftlichkeit der Verarbeitung der Kupfermineralisierung zu fördern.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Über Majuba Hill Copper Corp.

Majuba Hill Copper Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Majuba Hill Copper Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E: jw@majubahillcopper.com

T: 1 (855) 475-0745

