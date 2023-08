Deutliche Unterbewertung bei GoldMining! Top PEA als nächster Meilenstein!

Nachdem in den letzten Monaten die Lagerstätte ‚La Garrucha‘ auf dem Projekt La Mina in Kolumbien neuentdeckt wurde, folgt nun eine positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das gesamte Projekt.

Quelle: GoldMining

Die aktualisierte PEA bezieht die kürzlich entdeckte Lagerstätte La Garrucha in den Minenplan ein, die Gegenstand einer ersten Mineralressourcenschätzung war, die am 23. Januar 2023 bekannt gegeben wurde. Mit einer Gesamtproduktion von hervorragenden 1,74 Mio. Unzen Goldäquivalent über eine Minenlaufzeit von mehr als 12 Jahren besticht die großartige ‚La Mina‘-Mine mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 143.100 Unzen Goldäquivalent. Von der Gesamtproduktion entfallen rund 1,29 Mio. Unzen auf die Produktion von Gold, 203,9 Millionen Pfund auf Kupfer und 2,98 Mio. Unzen auf Silber. Zahlen, welche die Herzen der Investoren höherschlagen lassen!

Highlights der PEA sind:

Prognostizierte Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine von etwa 1,74 Millionen Unzen Goldäquivalent, durchschnittlich 143.100 Unzen über die geschätzte Lebensdauer von 12 Jahren.

Prognostizierte LOM-Produktion von 1,29 Millionen Unzen Gold, 203,9 Millionen Pfund Kupfer und 2,98 Millionen Unzen Silber bei einer Gewinnungsrate von 91 %, 80 % bzw. 64 %.

Netto-Kapitalwert nach Steuern von etwa 274 Millionen $ bei Basispreisen von 1.750 $ pro Unze Gold, 21 $ pro Unze Silber und 3,50 $ pro Pfund Kupfer; und etwa 434 Millionen $ bei Spot-Rohstoffpreisen

Gesamt-Cash-Kosten von 786 $ pro Unze Gold und All-In Sustaining Cost von 1.142 $ pro Unze Gold (abzüglich der Nebenproduktgutschriften).

Anfängliche Kapitalausgaben in Höhe von etwa 425 Millionen $ für eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen pro Tag, die durch einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Lkw und Lader beschickt wird, sowie laufende Kapital- und Minenentwicklungsausgaben in Höhe von etwa 193 Millionen $.

Top Kupfer-Porphyr-Lagerstätte mit erheblichen Vorteilen!

Das kolumbianische Projekt La Mina umfasst ein klassisches Porphyr-Cluster mit mehreren Gold-Kupfer-Lagerstätten, das Explorationspotenzial für zusätzliche Entdeckungen innerhalb des weiteren Mineralsystems bietet. Im Vergleich zu vielen Kupfer-Porphyr-Lagerstätten weltweit weist La Mina ein hohes Verhältnis von Gold zu Kupfer auf, weshalb der Gehalt des Fördererzes bei La Mina mit 1,01 g/t Goldäquivalent weit über dem weltweiten Durchschnitt für abbaubare Porphyrsysteme liegt.

Quelle: GoldMining

La Mina hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass es sich in einer gemäßigten Topografie mit bestehender Straßen- und Strominfrastruktur befindet und nur 40 km von der Provinzhauptstadt Medellín entfernt ist, im Vergleich zu vielen Porphyr-Kupfer-Lagerstätten, die sich in abgelegenen Gebieten und in extremen Höhenlagen befinden.

Nicht das Ende der Fahnenstange! Exploration geht weiter!

GoldMining ist bestrebt weitere Möglichkeiten zur Erweiterung der Mineralressourcen in den bestehenden Lagerstätten zu evaluieren und auf zusätzliche Entdeckungen innerhalb des aussichtsreichen regionalen Landpakets hinzuarbeiten.

Diese aktualisierte PEA zeigt den Wert auf, der durch die Explorationsentdeckung bei La Garrucha geschaffen wurde, sodass das kombinierte Projekt eine bedeutende Gold- und Kupferlagerstätte mit einem attraktiven Gehalt von über 1,0 g/t Goldäquivalent darstellt.

Deutliche Unterbewertung!

Schaut man sich die aktuelle Cash- und Holding-Situation ( Gold Royalty, U.S. GoldMining und NevGold) von GoldMining an, so sieht man auf den ersten Blick die enorme Unterbewertung dieser Aktie! Einer Marktkapitalisierung von ca. 212 Millionen CAD stehen liquide Mittel in Höhe von 258 Millionen CAD gegenüber.

Auch der Analyst von H.C. Wainwright & Co. ist voll des Lobes und verbessert sein Preisziel für GoldMining von 5 US$ auf nun 5,25 US$. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von ca. 0,92 US$ bedeutet dies ein Wertaufholungspotential von über 470%!