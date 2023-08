Andere Ansichten von Daniel Loeb zu Danaher und seinen starken Wachstumsausichten

Daniel Loeb ist bekannt für seinen aktivistischen Investmentstil - aber kann auch anders und investiert gerne günstig in ausgesuchte Qualitätsunternehmen. Ein solches ist die Danaher Corp, die Loeb schon seit vielen Jahren hält. Starinvestorist bekannt für seinen aktivistischen Investmentstil - aber kann auch anders und investiert gerne günstig in ausgesuchte Qualitätsunternehmen. Ein solches ist die, die Loeb schon seit vielen Jahren hält.





In seinem Brief zum 2. Quartal 2023 an die Investoren seines Hedgefonds 'Third Point' ging Loeb explizit auf Danaher, die seit einiger Zeit unterdurchschnittliche Geschäfts- und Kursentwicklung, den bevorstehenden Spin-off der Umwelt-Sparte ('Veralto') und die sich aufhellenden Perspektiven ein. Eine kurze, aber empfehlenswerte Lektüre...